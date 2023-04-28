Харитина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Василий Дементьевич
Мать: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Патракей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Рождение ребёнка
1768
Сын: Петр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Рождение ребёнка
1778
Сын: Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Место жительства
После 1782
Упоминается в ревизской сказке за 1782 год: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Ильин
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно