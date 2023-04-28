Харитина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина Васильевна

Место рождения

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1713 г.р.

Мать

Вычислено 1705 г.р.

Муж

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Василий Дементьевич

Мать: Наталья Дмитриева

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Патракей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Пирогово, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Рождение ребёнка
1768

Сын: Петр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Пирогово, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Рождение ребёнка
1778

Сын: Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Пирогово, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Место жительства
После 1782
Пирогово, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизской сказке за 1782 год: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Ильин

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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