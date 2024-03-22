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Трофим Андреевич

Место рождения

Пирогово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1743 г.р.

Мать

1742 г.р.

Жена

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Андрей Ильин

Мать: Харитина Васильевна

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Упоминание
1794
Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 476 об.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юстиния Ильинична

Смерть
Неизвестно
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