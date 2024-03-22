Андрей Ильин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смертиДо 1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743
Бракосочетание
13.02.1755 ст.
Жена: Харитина Васильевна
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/389147#961
Рождение ребёнка
1761
Сын: Патракей Андреевич
Мать ребёнка: Харитина Васильевна
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Рождение ребёнка
1768
Сын: Петр Андреевич
Мать ребёнка: Харитина Васильевна
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Рождение ребёнка
1778
Сын: Трофим Андреевич
Мать ребёнка: Харитина Васильевна
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Смерть
До 1794
Не упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 477.