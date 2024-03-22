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Андрей Ильин

Место рождения

Пирогово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

До 1794

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
13.02.1755 ст.

Жена: Харитина Васильевна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/389147#961
Рождение ребёнка
1761

Сын: Патракей Андреевич

Мать ребёнка: Харитина Васильевна

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Рождение ребёнка
1768

Сын: Петр Андреевич

Мать ребёнка: Харитина Васильевна

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Рождение ребёнка
1778

Сын: Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Харитина Васильевна

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Смерть
До 1794
Пирогово, Свердловский район, Северный край
Не упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 477.
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