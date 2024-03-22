Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Упоминание
1794
Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 477.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Патракей Андреевич
Смерть
Неизвестно