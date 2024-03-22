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Татьяна Иванова

Место рождения

Серково, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Вычислено 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Серково, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Упоминание
1794
Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 477.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патракей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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