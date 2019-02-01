Кошкадерова (Сорокина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкадерова (Сорокина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1931

Дата смерти

?.02.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1931

Отец: Сорокин Василий Никифорович

Мать: Люля Ганна Степановна

Рождение ребёнка
13.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы
Рождение ребёнка
24.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы
Смерть
?.02.2019
Алматы
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