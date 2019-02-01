Кошкадерова (Сорокина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1931
Дата смерти?.02.2019
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1931
Отец: Сорокин Василий Никифорович
Мать: Люля Ганна Степановна
Рождение ребёнка
13.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Алматы
Рождение ребёнка
24.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Алматы
Смерть
?.02.2019
Алматы