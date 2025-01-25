Кошкадеров Александр Филимонович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти1978
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
13.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошкадерова (Сорокина) Валентина
Рождение ребёнка
24.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошкадерова (Сорокина) Валентина
Смерть
1978
Похороны
Неизвестно