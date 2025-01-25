Кошкадеров Александр Филимонович 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошкадеров Александр Филимонович

Место рождения

Емантаево, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Кошкадеров Филимон Дмитриевич

Мать: Кошкадерова Мария Евдокимовна

Емантаево, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкадерова (Сорокина) Валентина

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
24.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкадерова (Сорокина) Валентина

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
1978
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Похороны
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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