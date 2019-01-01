Люля (Люля) Ганна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люля (Люля) Ганна Степановна

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Место рождения

Укранина, Черниговская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

IG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Люля Степан Кириллович

Мать: ?

Укранина, Черниговская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Сорокин / Евтушенко Евгений Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никифорович

Днепропетровск
Рождение ребёнка
14.06.1918

Дочь: Владимирова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никифорович

Рождение ребёнка
16.11.1922

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никифорович

Рождение ребёнка
07.07.1931

Дочь: Кошкадерова Валентина

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никифорович

Смерть
1978
Алматы
Похороны
Неизвестно
Алматы
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