Люля (Люля) Ганна Степановна
Место рожденияУкранина, Черниговская область
Дата рождения1888
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Люля Степан Кириллович
Мать: ?
Укранина, Черниговская область
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Сорокин / Евтушенко Евгений Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никифорович
Днепропетровск
Рождение ребёнка
14.06.1918
Дочь: Владимирова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никифорович
Рождение ребёнка
16.11.1922
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никифорович
Рождение ребёнка
07.07.1931
Дочь: Кошкадерова Валентина
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никифорович
Смерть
1978
Алматы
Похороны
Неизвестно
Алматы