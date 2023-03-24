Nissinen Juho Antinpoika
Место рожденияSaarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения22.08.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1869
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.08.1890
Сын: Nissinen Tauno Juhonpoika
Мать ребёнка: Katri Erikintytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.12.1891
Сын: Nissinen Juhana Juhonpoika
Мать ребёнка: Katri Erikintytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.06.1893
Сын: Nissinen Arvid Juhonpoika
Мать ребёнка: Katri Erikintytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.07.1895
Дочь: Ida Juhontytär
Мать ребёнка: Katri Erikintytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.05.1898
Дочь: Anni Juhontytär
Мать ребёнка: Katri Erikintytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.08.1900
Дочь: Hilda Juhontytär
Мать ребёнка: Katri Erikintytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.06.1903
Мать ребёнка: Katri Erikintytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.12.1905
Дочь: Nissinen Hilda Johanna
Мать ребёнка: Katri Erikintytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.07.1908
Дочь: Nissinen Tyyne
Мать ребёнка: Katri Erikintytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Katri Erikintytär
Смерть
Неизвестно