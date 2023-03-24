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Nissinen Juho Antinpoika

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Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

22.08.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1869

Отец: Nissinen Antti Kallenpoika

Мать: Nissinen Katri Niilontytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.08.1890

Сын: Nissinen Tauno Juhonpoika

Мать ребёнка: Katri Erikintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.12.1891

Сын: Nissinen Juhana Juhonpoika

Мать ребёнка: Katri Erikintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.06.1893

Сын: Nissinen Arvid Juhonpoika

Мать ребёнка: Katri Erikintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.07.1895

Дочь: Ida Juhontytär

Мать ребёнка: Katri Erikintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.05.1898

Дочь: Anni Juhontytär

Мать ребёнка: Katri Erikintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.08.1900

Дочь: Hilda Juhontytär

Мать ребёнка: Katri Erikintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.06.1903

Сын: Nissinen Otto Johannes

Мать ребёнка: Katri Erikintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.12.1905

Дочь: Nissinen Hilda Johanna

Мать ребёнка: Katri Erikintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.07.1908

Дочь: Nissinen Tyyne

Мать ребёнка: Katri Erikintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Katri Erikintytär

Смерть
Неизвестно
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