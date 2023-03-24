Nissinen Otto Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиNissinen Otto Johannes

Nissinen Otto Johannes

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

08.06.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1903

Отец: Nissinen Juho Antinpoika

Мать: Katri Erikintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close