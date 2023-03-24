(Nissinen) Hilda Juhontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Nissinen) Hilda Juhontytär

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

18.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1900

Отец: Nissinen Juho Antinpoika

Мать: Katri Erikintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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