Петрова (Оверина) Августа Петровна 01.12.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова (Оверина) Августа Петровна

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Место рождения

Оверино, Таборинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.12.1924

Дата смерти

02.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1924

Отец: Оверин Пётр Владимирович

Мать: Оверина Анна Михайловна

Оверино, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
19.11.1951

Сын: Петров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович

Армизонское, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Петров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович

Смерть
02.06.2019
Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область

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