Петрова (Оверина) Августа Петровна
Место рождения
Дата рождения01.12.1924
Дата смерти02.06.2019
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1924
Отец: Оверин Пётр Владимирович
Мать: Оверина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1951
Сын: Петров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович
Армизонское, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1953
Сын: Петров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Петров Алексей Фёдорович
Смерть
02.06.2019
Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область