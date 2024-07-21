Петров Алексей Фёдорович 04.10.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Алексей Фёдорович

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Место рождения

Шабалина, Армизонский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

04.10.1918

Дата смерти

11.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1918

Отец: Петров Фёдор Евдокимович

Мать: Петрова (Горбачева) Ефросинья Кирилловна

Шабалина, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Оверина) Августа Петровна

Образование
1939
Севастополь, Украинская ССР
Севастопольское морское училище
Демобилизация
1946
Рождение ребёнка
19.11.1951

Сын: Петров Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Петрова (Оверина) Августа Петровна

Армизонское, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Петров Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Петрова (Оверина) Августа Петровна

Смерть
11.10.1989
Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область

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