Петров Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения04.10.1918
Дата смерти11.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1939
Севастополь, Украинская ССР
Севастопольское морское училище
Демобилизация
1946
Рождение ребёнка
19.11.1951
Сын: Петров Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Петрова (Оверина) Августа Петровна
Армизонское, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1953
Сын: Петров Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Петрова (Оверина) Августа Петровна
Смерть
11.10.1989
Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область