Петров Николай Алексеевич 19.11.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Николай Алексеевич

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Место рождения

Армизонское, Армизонский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

19.11.1951

Дата смерти

23.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1951

Отец: Петров Алексей Фёдорович

Мать: Петрова (Оверина) Августа Петровна

Армизонское, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
13.05.1972

Жена: Петрова (Головкина) Ирина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1972

Дочь: Соловьева (Петрова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Петрова (Головкина) Ирина Дмитриевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1978

Сын: Петров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Петрова (Головкина) Ирина Дмитриевна

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.03.1986

Сын: Петров Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Петрова (Головкина) Ирина Дмитриевна

Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область
Смерть
23.10.1998
Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Новосибирская область

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