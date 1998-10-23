Петров Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1951
Дата смерти23.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1951
Бракосочетание
13.05.1972
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1972
Дочь: Соловьева (Петрова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Петрова (Головкина) Ирина Дмитриевна
Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1978
Мать ребёнка: Петрова (Головкина) Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.03.1986
Сын: Петров Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Петрова (Головкина) Ирина Дмитриевна
Смерть
23.10.1998