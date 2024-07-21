Петрова (Горбачева) Ефросинья Кирилловна 12.06.1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова (Горбачева) Ефросинья Кирилловна

Место рождения

Забошное

Дата рождения

12.06.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1893 ст.

Отец: Горбачев Кирилл

Мать: не указана

Забошное
Бракосочетание
1910

Муж: Петров Фёдор Евдокимович

Рождение ребёнка
05.11.1914

Дочь: Елохина (Петрова) Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Петров Фёдор Евдокимович

Шабалина, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.10.1918

Сын: Петров Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Петров Фёдор Евдокимович

Шабалина, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.11.1928

Сын: Еремеев Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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