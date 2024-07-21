Петрова (Горбачева) Ефросинья Кирилловна
Место рожденияЗабошное
Дата рождения12.06.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1893 ст.
Отец: Горбачев Кирилл
Мать: не указана
Забошное
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
05.11.1914
Дочь: Елохина (Петрова) Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Петров Фёдор Евдокимович
Рождение ребёнка
04.10.1918
Отец ребёнка: Петров Фёдор Евдокимович
Рождение ребёнка
04.11.1928
Сын: Еремеев Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно