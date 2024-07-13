Оверина Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оверин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оверина Антонина Петровна
Отец ребёнка: Оверин Пётр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1922
Отец ребёнка: Оверин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
01.12.1924
Дочь: Петрова (Оверина) Августа Петровна
Отец ребёнка: Оверин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Оверина Нина Петровна
Отец ребёнка: Оверин Пётр Владимирович
Раскулачивание
01.02.1930
Смерть
11.04.1969