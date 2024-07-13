Оверина Анна Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Оверина Анна Михайловна

Место рождения

Оверино, Таборинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Оверино, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оверин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Оверин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оверина Антонина Петровна

Отец ребёнка: Оверин Пётр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оверин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Оверин Павел Петрович

Отец ребёнка: Оверин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
01.12.1924

Дочь: Петрова (Оверина) Августа Петровна

Отец ребёнка: Оверин Пётр Владимирович

Оверино, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Оверина Нина Петровна

Отец ребёнка: Оверин Пётр Владимирович

Раскулачивание
01.02.1930
Смерть
11.04.1969

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