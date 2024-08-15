Алёхин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.09.1903
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
10.09.1903
Отец: Алёхин Михаил Федотович
Мать: Евгения Ивановна
Запись о рождении Алехина Сергея Михайловича: Ф-57, Опись 4, Дело 619 — 1903 г Инсарский уезд, Пензенская губерния, с.Новое Сучкино
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
12.12.1931
Дочь: Федотова (Алёхина) Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
12.02.1936
Дочь: Алёхина Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
11.11.1942
Сын: Алёхин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна
Смерть
1943
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Никонова (Алёхина) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна