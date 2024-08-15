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Алёхин Сергей Михайлович

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Место рождения

Ожга 2-я, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

10.09.1903

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1903

Отец: Алёхин Михаил Федотович

Мать: Евгения Ивановна

Ожга 2-я, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Запись о рождении Алехина Сергея Михайловича: Ф-57, Опись 4, Дело 619 — 1903 г Инсарский уезд, Пензенская губерния, с.Новое Сучкино
Бракосочетание
1929

Жена: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
12.12.1931

Дочь: Федотова (Алёхина) Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
12.02.1936

Дочь: Алёхина Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Алёхин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Алёхин Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
11.11.1942

Сын: Алёхин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна

Власиха, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
1943
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Никонова (Алёхина) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна

Власиха, город Барнаул, Алтайский край

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