Алёхин Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1942
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1942
Бракосочетание
Вычислено 1967
Рождение ребёнка
19.06.1967
Дочь: Огородова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Тютюнькова Любовь Тимофеевна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.06.1969
Дочь: Алёхина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Тютюнькова Любовь Тимофеевна
Смерть
2003