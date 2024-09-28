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Алёхин Александр Сергеевич

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Место рождения

Власиха, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

11.11.1942

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1942

Отец: Алёхин Сергей Михайлович

Мать: Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна

Власиха, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Вычислено 1967

Жена: Тютюнькова Любовь Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.06.1967

Дочь: Огородова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Тютюнькова Любовь Тимофеевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.06.1969

Дочь: Алёхина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Тютюнькова Любовь Тимофеевна

Смерть
2003

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