Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Алёхина Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Алёхин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Алёхина Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Алёхин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Алёхин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Алёхин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.1942
Сын: Алёхин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Алёхин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Никонова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Алёхин Сергей Михайлович
Смерть
1994