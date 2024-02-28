Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёхина (Колесникова) Наталья Кирилловна

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Место рождения

Харьково, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Колесников Кирилл (Кирьян) Алексеевич

Мать: Колесникова Дарья Агапиевна

Харьково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1929

Муж: Алёхин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Алёхина Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Алёхин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Алёхина Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Алёхин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Алёхин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Алёхин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Алёхин Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Алёхин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1942

Сын: Алёхин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Алёхин Сергей Михайлович

Власиха, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Никонова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Алёхин Сергей Михайлович

Власиха, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
1994
Власиха, город Барнаул, Алтайский край
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