Алёхин Михаил Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1865
Дата смерти08.04.1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1865
Отец: Алёхин Федот
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёхина Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1898
Мать ребёнка: Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1903
Мать ребёнка: Евгения Ивановна
Запись о рождении Алехина Сергея Михайловича: Ф-57, Опись 4, Дело 619 — 1903 г Инсарский уезд, Пензенская губерния, с.Новое Сучкино
Смерть
08.04.1913