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Алёхин Михаил Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1865

Дата смерти

08.04.1913

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1865

Отец: Алёхин Федот

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёхина Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Алёхин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Алёхин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Евгения Ивановна

Ожга 2-я, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.11.1898

Сын: Алёхин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Евгения Ивановна

Ожга 2-я, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.09.1903

Сын: Алёхин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Евгения Ивановна

Ожга 2-я, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Запись о рождении Алехина Сергея Михайловича: Ф-57, Опись 4, Дело 619 — 1903 г Инсарский уезд, Пензенская губерния, с.Новое Сучкино
Смерть
08.04.1913
Ожга 2-я, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

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