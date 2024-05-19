Логинов Герасим Семенович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти09.08.1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Логинов Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Костина (Логинова) Марья Герасимовна
Мать ребёнка: Логинова Феодора Осиповна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Логинов Стефан (Степан) Герасимович
Мать ребёнка: Логинова Феодора Осиповна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Никулина (Логинова) Дарья Герасимовна
Мать ребёнка: Логинова Феодора Осиповна
Смерть
09.08.1867
от старости