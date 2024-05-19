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Логинов Герасим Семенович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

09.08.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Логинов Семен

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Феодора Осиповна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Мать ребёнка: Логинова Феодора Осиповна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Логинов Стефан (Степан) Герасимович

Мать ребёнка: Логинова Феодора Осиповна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Никулина (Логинова) Дарья Герасимовна

Мать ребёнка: Логинова Феодора Осиповна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
09.08.1867
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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