Логинова Феодора Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти27.03.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Костина (Логинова) Марья Герасимовна
Отец ребёнка: Логинов Герасим Семенович
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1850
Сын: Логинов Стефан (Степан) Герасимович
Отец ребёнка: Логинов Герасим Семенович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Никулина (Логинова) Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Логинов Герасим Семенович
Смерть
27.03.1883
от водянка