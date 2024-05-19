Логинова Феодора Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Феодора Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

27.03.1883

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Герасим Семенович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Костина (Логинова) Марья Герасимовна

Отец ребёнка: Логинов Герасим Семенович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Логинов Стефан (Степан) Герасимович

Отец ребёнка: Логинов Герасим Семенович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Никулина (Логинова) Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Логинов Герасим Семенович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
27.03.1883
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от водянка

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