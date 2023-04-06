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Булатов Василий Семенов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Булатов Семен Павлов

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Булатов Данило Васильев

Мать ребёнка: Булатова Елизавета

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Булатова Елизавета

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1845
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
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