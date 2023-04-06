Булатов Василий Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Булатов Семен Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Булатова Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Булатова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1845