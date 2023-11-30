Булатов Семен Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Булатов Павел (мл) Кондратьев
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1759
Жена: Булатова Мария Антонова
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.02.1772 ст.
Мать ребёнка: Булатова Мария Антонова
Рождение ребёнка
01.10.1775 ст.
Дочь: Епистимия Семенова
Мать ребёнка: Булатова Мария Антонова
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1796