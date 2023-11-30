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Булатов Семен Павлов

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Булатов Павел (мл) Кондратьев

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
?.01.1759

Жена: Булатова Мария Антонова

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.02.1772 ст.

Сын: Булатов Семен Семенов

Мать ребёнка: Булатова Мария Антонова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1775 ст.

Дочь: Епистимия Семенова

Мать ребёнка: Булатова Мария Антонова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Булатов Василий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Булатов Алексей Семенов

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1796
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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