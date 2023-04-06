Булатов Семен Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Булатов Семен Павлов
Мать: Булатова Мария Антонова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Параскева Семенова
Мать ребёнка: Булатова Марфа (Парфенова)
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Булатова Марфа (Парфенова)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816