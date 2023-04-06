Булатов Семен Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатов Семен Семенов

Булатов Семен Семенов

avatar

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Булатов Семен Павлов

Мать: Булатова Мария Антонова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Параскева Семенова

Мать ребёнка: Булатова Марфа (Парфенова)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Булатов Ларион Семенов

Мать ребёнка: Булатова Марфа (Парфенова)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Марфа (Парфенова)

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close