Булатова (Еремина) Мария Антонова
Место рождениядер. Сычевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Сычевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Булатов Семен Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатов Семен Павлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1767