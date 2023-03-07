Булатова (Еремина) Мария Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Еремина) Мария Антонова

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Место рождения

дер. Сычевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Сычевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Булатов Семен Семенов

Отец ребёнка: Булатов Семен Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Семен Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1767
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