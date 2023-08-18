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Булатова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Булатов Василий Семенов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Булатов Василий Семенов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Стефанида Васильева

Отец ребёнка: Булатов Василий Семенов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Булатов Данило Васильев

Отец ребёнка: Булатов Василий Семенов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Булатов Василий Семенов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Василий Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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