Булатова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Булатов Василий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Булатов Василий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Стефанида Васильева
Отец ребёнка: Булатов Василий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Булатов Василий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Булатов Василий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834