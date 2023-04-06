Скитев (Скытев) Никанор Пахомов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скитев (Скытев) Никанор Пахомов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

07.05.1815

Дата смерти

20.02.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1815

Отец: Скитев (скытев) Пахом Семёнов

Мать: ? Гаврилова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.10.1834

Жена: Скытева Матрона Нестерова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1835

Сын: Скитев (новиков) Михаил Никифоров

Мать ребёнка: Скытева Матрона Нестерова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1843

Дочь: Пелагея Никанорова

Мать ребёнка: Терехова Матрона Миронова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.07.1845

Дочь: Мария Никанорова

Мать ребёнка: Скытева Матрона Нестерова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.10.1848

Сын: Скытев Андрей Никаноров

Мать ребёнка: Скытева Матрона Нестерова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Никанорова

Мать ребёнка: Скытева Матрона Нестерова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Параскева Никанорова

Мать ребёнка: Скытева Матрона Нестерова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Матрона Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Матрона Миронова

Смерть
20.02.1866
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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