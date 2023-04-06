Скитев (Скытев) Никанор Пахомов
Место рождения
Дата рождения07.05.1815
Дата смерти20.02.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1815
Отец: Скитев (скытев) Пахом Семёнов
Мать: ? Гаврилова
Бракосочетание
26.10.1834
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1835
Сын: Скитев (новиков) Михаил Никифоров
Мать ребёнка: Скытева Матрона Нестерова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1843
Дочь: Пелагея Никанорова
Мать ребёнка: Терехова Матрона Миронова
Рождение ребёнка
21.07.1845
Дочь: Мария Никанорова
Мать ребёнка: Скытева Матрона Нестерова
Рождение ребёнка
02.10.1848
Мать ребёнка: Скытева Матрона Нестерова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Никанорова
Мать ребёнка: Скытева Матрона Нестерова
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Параскева Никанорова
Мать ребёнка: Скытева Матрона Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1866