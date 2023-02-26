? Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1805
Сын: Скитев (скытев) Пётр Пахомов
Отец ребёнка: Скитев (скытев) Пахом Семёнов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1811
Отец ребёнка: Скитев (скытев) Пахом Семёнов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1815
Сын: Скитев (скытев) Никанор Пахомов
Отец ребёнка: Скитев (скытев) Пахом Семёнов
Рождение ребёнка
06.08.1817
Дочь: Евдокия Пахомова
Отец ребёнка: Скитев (скытев) Пахом Семёнов
Смерть
Неизвестно