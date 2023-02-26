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? Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1805

Сын: Скитев (скытев) Пётр Пахомов

Отец ребёнка: Скитев (скытев) Пахом Семёнов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1811

Сын: Скытев Алексей Пахомов

Отец ребёнка: Скитев (скытев) Пахом Семёнов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1815

Сын: Скитев (скытев) Никанор Пахомов

Отец ребёнка: Скитев (скытев) Пахом Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1817

Дочь: Евдокия Пахомова

Отец ребёнка: Скитев (скытев) Пахом Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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