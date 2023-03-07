Скытев Андрей Никаноров
Место рождения
Дата рождения02.10.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1848
Бракосочетание
16.?.1866
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1868
Сын: Георгий Андреев
Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
20.09.1870
Дочь: Фёкла Андреева
Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
18.01.1875
Сын: Григорий Андреев
Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
21.03.1877
Сын: Скитев (скытев) Илларион Андреев
Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
Около ?.04.1880
Сын: Алексей Андреев
Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
15.12.1882
Сын: Стефан Андреев
Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
03.01.1889
Дочь: Домника Андреева
Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева
Смерть
Неизвестно