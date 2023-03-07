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Скытев Андрей Никаноров

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.10.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1848

Отец: Скитев (скытев) Никанор Пахомов

Мать: Скытева Матрона Нестерова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
16.?.1866

Жена: Скытева Анастасия Андреева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1868

Сын: Георгий Андреев

Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.09.1870

Дочь: Фёкла Андреева

Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.01.1875

Сын: Григорий Андреев

Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.03.1877

Сын: Скитев (скытев) Илларион Андреев

Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1880

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
15.12.1882

Сын: Стефан Андреев

Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.01.1889

Дочь: Домника Андреева

Мать ребёнка: Скытева Анастасия Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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