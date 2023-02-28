Скитев (Скытев) Илларион Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скитев (Скытев) Илларион Андреев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.03.1877

Дата смерти

03.05.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1877

Отец: Скытев Андрей Никаноров

Мать: Скытева Анастасия Андреева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
07.02.1900

Жена: Скитева Евдокия Матвеева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1900

Сын: Скитьев Дмитрий Илларионов

Мать ребёнка: Скитева Евдокия Матвеева

Рождение ребёнка
10.02.1902

Сын: Скитьев Фёдор Илларионов

Мать ребёнка: Скитева Евдокия Матвеева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
03.05.1904
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от чахотки
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