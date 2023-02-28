Скитев (Скытев) Илларион Андреев
Место рождения
Дата рождения21.03.1877
Дата смерти03.05.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1877
Бракосочетание
07.02.1900
Жена: Скитева Евдокия Матвеева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1900
Сын: Скитьев Дмитрий Илларионов
Мать ребёнка: Скитева Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
10.02.1902
Мать ребёнка: Скитева Евдокия Матвеева
Смерть
03.05.1904
Причина смерти: от чахотки