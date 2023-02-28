Мария Никанорова
Место рождения
Дата рождения21.07.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1845
Бракосочетание
08.07.1862
Муж: Михаил Дмитриев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1864
Дочь: Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
01.08.1868
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Дмитриев
Смерть
Неизвестно