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Мария Никанорова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.07.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1845

Отец: Скитев (скытев) Никанор Пахомов

Мать: Скытева Матрона Нестерова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.07.1862

Муж: Михаил Дмитриев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1864

Дочь: Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Дмитриев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.08.1868

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Дмитриев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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