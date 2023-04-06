Толстой Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.12.1882
Дата смерти23.02.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1882
Отец: Толстой Николай Александрович
Мать: не указана
Место жительства
С 1897 по 1898
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
С 1898 по 1901
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1901 по 1919
Место жительства
С 1919 по 1923
Берлин, Германия
Место жительства
С 1923 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1942
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1942 по 1945
Смерть
23.02.1945