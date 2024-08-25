Зенкова (Кропотова) Евфросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова (Кропотова) Евфросинья Михайловна

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кропотов Михаил Дмитриевич

Мать: Кропотова -- Евдокия Федоровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Зенков Иван Алексеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
02.04.1907

Дочь: Зенкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зенков Иван Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
05.06.1908

Дочь: Зенкова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Зенков Иван Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
33 33 54 77
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зенкова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Зенков Иван Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зенкова Августинья Ивановна

Отец ребёнка: Зенков Иван Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Зенкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зенков Иван Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.1918

Сын: Зенков Николай Иванович

Отец ребёнка: Зенков Иван Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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