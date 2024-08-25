Зенкова (Кропотова) Евфросинья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
03.02.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
02.04.1907
Дочь: Зенкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зенков Иван Алексеевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
05.06.1908
Дочь: Зенкова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Зенков Иван Алексеевич
33 33 54 77
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Зенкова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Зенков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зенкова Августинья Ивановна
Отец ребёнка: Зенков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Зенкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зенков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
03.12.1918
Отец ребёнка: Зенков Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно