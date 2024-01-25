Кропотова -- Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Киселева Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Кропотов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Зенкова Евфросинья Михайлович
Отец ребёнка: Кропотов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.05.1895
Дочь: Кропотова Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Кропотов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.05.1895
Дочь: Кропотова Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Кропотов Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно