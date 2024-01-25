Кропотова -- Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотова -- Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Киселева Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Кропотов Михаил Дмитриевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Зенкова Евфросинья Михайлович

Отец ребёнка: Кропотов Михаил Дмитриевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.05.1895

Дочь: Кропотова Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Кропотов Михаил Дмитриевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.05.1895

Дочь: Кропотова Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Кропотов Михаил Дмитриевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропотов Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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