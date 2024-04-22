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Кропотов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Кропотов Дмитрий

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Киселева Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Кропотова -- Евдокия Федоровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Зенкова Евфросинья Михайлович

Мать ребёнка: Кропотова -- Евдокия Федоровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.05.1895

Дочь: Кропотова Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Кропотова -- Евдокия Федоровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.05.1895

Дочь: Кропотова Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Кропотова -- Евдокия Федоровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропотова -- Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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