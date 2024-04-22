Кропотов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Кропотов Дмитрий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Киселева Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Кропотова -- Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Зенкова Евфросинья Михайлович
Мать ребёнка: Кропотова -- Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
08.05.1895
Дочь: Кропотова Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Кропотова -- Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
08.05.1895
Дочь: Кропотова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Кропотова -- Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно