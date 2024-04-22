Зенков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Зенков Алексей Сергеевич
Бракосочетание
03.02.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Зенкова мар Ивановна
Мать ребёнка: Зенкова Евфросинья Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Зенкова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Зенкова Евфросинья Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зенкова Августинья Ивановна
Мать ребёнка: Зенкова Евфросинья Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Зенкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зенкова Евфросинья Михайлович
Рождение ребёнка
03.12.1918
Мать ребёнка: Зенкова Евфросинья Михайлович
Смерть
Неизвестно