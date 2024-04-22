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Зенков Иван Алексеевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Зенков Алексей Сергеевич

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Зенкова Евфросинья Михайлович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Зенкова мар Ивановна

Мать ребёнка: Зенкова Евфросинья Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зенкова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Зенкова Евфросинья Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зенкова Августинья Ивановна

Мать ребёнка: Зенкова Евфросинья Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Зенкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зенкова Евфросинья Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.1918

Сын: Зенков Николай Иванович

Мать ребёнка: Зенкова Евфросинья Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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