Любимова, Бусарева (Кутянина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова, Бусарева (Кутянина) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1772

Дата смерти

14.10.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Кутянинъ Тимофей

Мать: Кутянина Дарья Кириллова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Конышева Татьяна

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1787

Сын: Любимовъ Алексей

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1788

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Бутырина Акулина

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Рождение ребёнка
12.11.1799

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1802

Сын: Любимовъ Прокофий

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1805

Сын: Любимовъ Алексей

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1807

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1810

Муж: Бусаревъ Першинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1813

Дочь: Бусарева Татьяна

Отец ребёнка: Бусаревъ Першинъ Константинъ

Александровка
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Кирилова Авдотья

Отец ребёнка: Бусаревъ Першинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Федоръ

Смерть
14.10.1841
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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