Любимова, Бусарева (Кутянина) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти14.10.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Кутянинъ Тимофей
Мать: Кутянина Дарья Кириллова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Конышева Татьяна
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.02.1787
Сын: Любимовъ Алексей
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.06.1788
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Бутырина Акулина
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.11.1799
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.07.1802
Сын: Любимовъ Прокофий
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
13.02.1805
Сын: Любимовъ Алексей
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
14.08.1807
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Бракосочетание
30.01.1810
Рождение ребёнка
11.01.1813
Дочь: Бусарева Татьяна
Отец ребёнка: Бусаревъ Першинъ Константинъ
Александровка
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Кирилова Авдотья
Отец ребёнка: Бусаревъ Першинъ Константинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Федоръ
Смерть
14.10.1841