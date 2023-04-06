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(Любимова) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.08.1807

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1807

Отец: Любимовъ Федоръ

Мать: Любимова, Бусарева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1837

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.03.1847

Сын: Бусаревъ Любимовъ Гаврила Григорьевъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1851

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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