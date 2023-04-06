(Любимова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения14.08.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1807
Отец: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.07.1837
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.03.1847
Сын: Бусаревъ Любимовъ Гаврила Григорьевъ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.03.1851
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан