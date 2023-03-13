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Бусаревъ Першинъ Константинъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

22.07.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Бусаревъ Петръ

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1810

Жена: Любимова, Бусарева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1813

Дочь: Бусарева Татьяна

Мать ребёнка: Любимова, Бусарева Авдотья

Александровка
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Кирилова Авдотья

Мать ребёнка: Любимова, Бусарева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.07.1862
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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