Бусаревъ Першинъ Константинъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти22.07.1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Бусаревъ Петръ
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1810
Рождение ребёнка
11.01.1813
Дочь: Бусарева Татьяна
Мать ребёнка: Любимова, Бусарева Авдотья
Александровка
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Кирилова Авдотья
Мать ребёнка: Любимова, Бусарева Авдотья
Смерть
22.07.1862