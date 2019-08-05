Сазонова (Буланина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Буланина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.03.1929

Дата смерти

05.08.2019

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1929

Отец: Буланин Дмитрий Николаевич

Мать: Буланина (Ефремова) Мария Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.08.1951

Муж: Сазонов Алексей Васильевич

Горячеисточненская, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
13.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Алексей Васильевич

Величаевское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
05.08.2019
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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