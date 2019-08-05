Сазонова (Буланина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения13.03.1929
Дата смерти05.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1929
Бракосочетание
29.08.1951
Горячеисточненская, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
13.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сазонов Алексей Васильевич
Величаевское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
05.08.2019
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область