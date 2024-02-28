село Величаевское, село Величаевское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Величаевское

Левокумский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
399Село Величавое (Солдатское тож).при Канаве р. Кумы.89½ 235594603малороссыправославныеЦерковь 1, хлеб. общ. магазин 1, питейных домов 2, лавок 3.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Новогригорьевский уезд, Величавская волость
село Величавое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Левокумский район
87768Величаевскоесело44°57'45°08'L-38-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Левокумский муниципальный район, Сельское поселение Величаевский сельсовет
7636404101с Величаевское#Н/Д
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