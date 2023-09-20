Показанева (Колташова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Показанева (Колташова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колташов Ефрем Иванович

Мать: Колташова Маланья Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Отец ребёнка: Показанев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: Показанев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Показанев Александр

Упоминание
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
домохозяйка

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