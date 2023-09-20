Показанева (Колташова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Отец ребёнка: Показанев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: Показанев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Показанев Александр
Упоминание
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
домохозяйка