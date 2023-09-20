Колташов Ефрем Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колташов Ефрем Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Показанева (Колташова) Галина

Мать ребёнка: Колташова Маланья Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колташова) Онисья

Мать ребёнка: Колташова Маланья Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колташова Маланья Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колташова) Кристина

Мать ребёнка: Колташова Маланья Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колташов Илларион

Мать ребёнка: Колташова Маланья Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колташова Маланья Парфеновна

Рождение ребёнка
17.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колташова Маланья Парфеновна

Межборное, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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