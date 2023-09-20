Колташова Маланья Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Показанева (Колташова) Галина
Отец ребёнка: Колташов Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колташова) Онисья
Отец ребёнка: Колташов Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колташова) Кристина
Отец ребёнка: Колташов Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колташов Илларион
Отец ребёнка: Колташов Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1928
Межборное, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно