Колташова Маланья Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колташова Маланья Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Показанева (Колташова) Галина

Отец ребёнка: Колташов Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колташова) Онисья

Отец ребёнка: Колташов Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колташов Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колташова) Кристина

Отец ребёнка: Колташов Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колташов Илларион

Отец ребёнка: Колташов Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колташов Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колташов Ефрем Иванович

Межборное, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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