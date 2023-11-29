Бородейко Кристина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородейко Кристина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородейко Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
06.07.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородейко Никифор Васильевич

Юрковщина, Лепельский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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