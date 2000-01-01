деревня Юрковщина, Лепельский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Юрковщина

Лепельский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Франопольская волость
198. Юрково Стена, деревня бывшая государственная, при озере Лепеле, дворов 48, жителей 520, волостное правление (уездный город в 7 верстах)

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Лепельский уезд, Франопольская волость
деревня Юркова-Стена10935986215231757166534226

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Франопольская волость
3Юркова-Стена, с Франопольским волостным правлениемдеревняколодецСтаро-Лепельского, православногоСтаро-Лепельскому сельскому обществу102
6ФранопольфермаколодецСтаро-Лепельского, православногоСтаро-Лепельскому сельскому обществу8

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Лепельский район, Стайский сельсовет
д Юрковщина370

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лепельский район, Стайский сельсовет
д. Юрковщина178

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