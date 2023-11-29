Бородейко Никифор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородейко Никифор Васильевич

Бородейко Никифор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородейко Кристина Прокофьевна

Рождение ребёнка
06.07.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородейко Кристина Прокофьевна

Юрковщина, Лепельский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.