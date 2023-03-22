Аляпкин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аляпкин Иван Филлипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Аляпкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
22.05.1910
Дочь: Матюшкина Федосия Васильевна
Мать ребёнка: ?
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляпкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария (Маруся) Васильевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно
Мордовская Авгура, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия