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Аляпкин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аляпкин Иван Филлипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Аляпкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
22.05.1910

Дочь: Матюшкина Федосия Васильевна

Мать ребёнка: ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляпкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (Маруся) Васильевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Мордовская Авгура, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
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