Аляпкин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Аляпкин Василий Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1940
Сын: Аляпкин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляпкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Смерть
Неизвестно
Курташка, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область