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Аляпкин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Аляпкин Василий Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1940

Сын: Аляпкин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляпкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Смерть
Неизвестно
Курташка, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
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