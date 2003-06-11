Матюшкина (Аляпкина) Федосия Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.05.1910
Дата смерти11.06.2003
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1910
Отец: Аляпкин Василий Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
1931
Сын: Матюшкин Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Матюшкин Алексей Леонтевич
Рождение ребёнка
27.09.1934
Дочь: Емельянова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Матюшкин Алексей Леонтевич
Рождение ребёнка
14.02.1937
Сын: Матюшкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Матюшкин Алексей Леонтевич
Рождение ребёнка
01.03.1941
Отец ребёнка: Матюшкин Алексей Леонтевич
Смерть
11.06.2003