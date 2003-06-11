Матюшкина (Аляпкина) Федосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкина (Аляпкина) Федосия Васильевна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

22.05.1910

Дата смерти

11.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1910

Отец: Аляпкин Василий Иванович

Мать: ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
1930

Муж: Матюшкин Алексей Леонтевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Матюшкин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Матюшкин Алексей Леонтевич

Рождение ребёнка
27.09.1934

Дочь: Емельянова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Матюшкин Алексей Леонтевич

Рождение ребёнка
14.02.1937

Сын: Матюшкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Матюшкин Алексей Леонтевич

Рождение ребёнка
01.03.1941

Сын: Матюшкин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Матюшкин Алексей Леонтевич

Смерть
11.06.2003
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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